Наслідки фінансової кризи в Україні важко спрогнозувати

Незалежні економісти позитивно оцінюють дії Нацбанку з обмеження коливань валютного курсу, а також заборони дострокової видачі депозитів населенню. Водночас вони відзначають непрогнозований характер впливу фінансової кризи на Україну.

Обмеження Нацбанком зростання курсу іноземної валюти стимулюватиме банки України до перегляду своєї стратегії в умовах фінансової кризи, зазначив директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський. Він вважає також адекватним та своєчасним кроком заборону банкам достроково видавати депозити населенню. Цей захід Нацбанк запровадив терміном на півроку. Водночас голова правління НБУ Володимир Стельмах згодом заявив, що ця постанова діятиме стільки, скільки це буде потрібно для стабілізації ситуації. На думку Бурковського, це є сигналом про непередбачуваність розвитку кризи: «Сьогодні ніхто не знає до кінця, якими будуть масштаби впливу світових процесів на Україну і як довго та в якій формі Україна буде до цього адаптуватися». На думку економіста, ефективність антикризових заходів багато в чому залежатиме від координації фіскальних урядових заходів та монетарної політики Нацбанку.

Німецька хвиля