Гройсман: треба дати цим хлопцям, звичайним операм, нормальну зарплату

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час представлення проекту закону про державний бюджет на 2017 рік у парламенті.

"Уряд визначив для себе дуже важливий пріоритет - ефективну боротьбу з бандитизмом, з пограбуваннями, із згвалтуваннями, крадіжками, угонами", - сказав Гройсман і додав, що "у нас сьогодні є з цим величезні проблеми".

Він зазначив, що спільно з міністром внутрішніх справ та керівником Національної поліції було розроблено комплекс заходів, який дозволить підсилити карний розшук України.

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"Для того, щоб ми могли, по-перше, дати цим хлопцям, звичайним операм, нормальну заробітну плату і вони ефективно почали працювати по боротьбі зі злочинністю", - сказав прем'єр.

Крім того, звертаючись до парламенту, він наголосив на необхідності посилення покарання за пограбування, крадіжки, розбійні напади та інші тяжкі злочини.

"Ми будемо розраховувати на те, що український парламент підтримає ці ініціативи, і ми зможемо найближчим часом змінити це законодавство", - сказав Гройсман.