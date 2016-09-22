Чотири українських виші потрапили до рейтингу кращих університетів світу

До рейтингу увійшли Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний університет "Львівська політехніка", Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Харківський національний університет ім. В. Каразіна.

Всі вони розташувалися у восьмій сотні рейтингу.

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Першу сходинку посів Оксофордський університет, за ним йдуть Каліфорнійський технологічний інститут, Стенфордський університет. Кембріджський університет розмістився на 4 місці, Массачусетський технологічний інститут на п'ятому, Гарвард - на шостому.

Найбільша кількість вишів у рейтингу – із США і Великобританії (148 і 91 відповідно, всього в списку 980 університетів), пише ТСН. У топ-10 лише один навчальний заклад не належить цим країнам - Швейцарський федеральний технологічний інститут, який посів 9-е місце.

Рейтинг Times Higher Education складається з 13 критеріїв. Основними показниками служать міжнародна студентська та викладацька мобільність, кількість міжнародних стипендіальних програм, рівень наукових досліджень, внесок в інновації, цитованість наукових статей, рівень освітніх послуг і так далі.