Мін‘юст оголосив тендер на право реалізації арештованого майна

Міністерство юстиції оголосило тендер з визначення спеціалізованих організацій, що отримають право реалізації у 2009 році майна, арештованого Державною виконавчою службою Мін’юсту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, про це сказав міністр юстиції Микола ОНІЩУК. Він зазначив, що до конкурсу допускатимуться підприємства як державної, так і приватної форми власності.

При розгляді заявок оцінюватиметься наявність у компанії кваліфікованих спеціалістів, у тому числі фахівців з питань реалізації нерухомості, оцінки, товарознавців. Визначатиметься готовність претендента здійснювати реалізацію всього арештованого майна, як ліквідного, так і неліквідного. А також перевірятиметься решта умов, що закріплені Положенням про умови та порядок проведення тендерів з визначення спеціалізованих організацій для реалізації арештованого державними виконавцями майна – наявність приміщень для зберігання майна, транспорту, відсутність боргів перед Мін’юстом за реалізацію конфіскату в попередні періоди тощо.

За словами міністра юстиції, компанії, що отримають право реалізовувати конфіскат, зобов’яжуть розміщувати інформацію про майно, що реалізується, на доступному для населення веб-сайті. Для цього, у ході тендеру, з’ясовуватимуться технічні можливості компаній оприлюднювати відповідну інформацію.

Міністр також повідомив, що право на реалізацію майна компанії-переможці отримають до кінця 2009 – початку 2010 року.

Заявки для участі в тендері прийматимуться до 14 листопада 2008 року. Тендер відбудеться 27 листопада 2008 року. З умовами його проведення можна ознайомитися на сайті Міністерства юстиції (www.minjust.gov.ua), а також в газеті "Голос України" від 14 лютого 2008 року № 29 (4279).