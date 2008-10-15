Кінотеатр “Жовтень” просить киян захистити його від продажу

Колектив столичного кінотеатру “Жовтень” просить киян підтримати звернення до Київради щодо заборони продажу цього закладу культури.

Про це повідомила на прес-конференції в УНІАН директор кінотеатру “Жовтень” Людмила ГОРДЕЛАДЗЕ.

За її словами, стало відомо, що Головне управління комунальної власності Києва звернулося до посадових осіб столичної мерії з ініціативою підготувати продаж деяких кінотеатрів, що перебувають у комунальній власності, зокрема , кінотеатру “Жовтень”, на аукціоні. Л.ГОРДЕЛАДЗЕ поінформувала, що причина, що вказана ГУ комунальної власності, - ніби-то “неефективна робота, відсутність перспектив для її покращання”, а також невідповідність вимогам сучасних комплексів.

Як зазначила Л.ГОРДЕЛАДЗЕ, кінотеатр “Жовтень” є одним з найстаріших закладів культури - збудований у 1931 р. Водночас на сьогодні він має постійну аудиторію і в ньому проводиться не тільки показ фільмів, як основного репертуару, який демонструється у всіх кінотеатрах міста, так і українського та європейського кіно, а й інші культурні заходи, зокрема, фестивалі, прем’єрні покази, ретроспективи, творчі зустрічі кіномитців. На сьогодні в кінотеатрі функціонують 4 глядацькі зали.

“У цей час кінотеатр “Жовтень” є визнаним в світі кінотеатром, тому що кінотеатр “Жовтень” в цьому році прийнято до міжнародної європейської спільноти, до мережі європейських кінотеатрів “Європа сінема”. Це дуже почесна і дуже елітна організація, куди приймаються кінотеатри, які працюють з європейським матеріалом, арт-хаузним репертуаром, з репертуаром таким, який є найбільш складною частиною світового репертуару”, - наголосила також Л.ГОРДЕЛАДЗЕ.

За її словами, вже отримана перша підтримка від цієї організації - надійшов перший транш підтримки – 10 тис. євро.

Цілісний майновий комплекс кінотеатр “Жовтень”, за її словами, зараз не є бюджетною організацією, він переданий в оренду трудовому колективу кінотеатру (ТОВ “Кіноман”) до 2020 р.

Вона також відзначила на прес-конференції, що кінотеатр “Жовтень” не може входити до об’єднання 19 комунальних підприємств “Київкінофільм”, яке було створено рішенням Київради в минулому році.

“На той час кінотеатр “Жовтень” як державне комунальне підприємство вже не існував і тому це, я вважаю, був помилковий запис стосовно кінотеатру “Жовтень”, тому що він вже був на той час в оренді у трудового колективу у ТОВ “Кіноман”, - сказала Л.ГОРДЕЛАДЗЕ, підкресливши, що вже не було ДКП “Кінотеатр “Жовтень”, як це записано в рішенні, а був тільки цілісний майновий комплекс кінотеатр “Жовтень”.

Щодо того, чи можна інвестувати в комунальну власність в даному випадку, про наміри щодо чого говорить столична влада, Л.ГОРДЕЛАДЗЕ сказала: “Інвестувати в комунальну власність неможливо. Можливо реорганізувати комунальну власність, зробити на базі цього підприємства товариство або акціонерне товариство і держава або місто входить своєю частиною і тоді це з правової точки зору правильно, це буде товариство, де є частина держави чи міста і частина інвестора. Але це не має жодного стосунку до кінотеатру “Жовтень”, тому що в нас цілісний майновий комплекс в оренді”.

Директор кінотеатру повідомила, що збір підписів киян, які проти продажу цього закладу, проводитиметься в кінотеатрі “Жовтень” з 15 жовтня. Вона нагадала, що необхідно зібрати 1 тис. підписів під документом, щоб передати його в депутатський корпус як місцеву ініціативу.

Згідно з довідкою, яку було надано на прес-конференції, в кінотеатрі “Жовтень” обладнані сучасною технікою і зараз діють 2 кінозали (“Гегемон” на 400 місць та “Кіноман” на 175 місць) та 2 відеозали (“Аншлаг” на 70 та “Класік” на 50 місць). В жовтні буде також відкрито музичний відео зал “Солодке життя” на 20 місць. В 2007 р. на переглядах в кінотеатрі побувало 150 тис. 703 глядачі, за 9 місяців ц.р. – 115 тис. 342. Колектив кінотеку “Жовтень” налічує 50 осіб. За 9 місяців поточного року підприємство сплатило 1 млн. 152,8 тис. грн. в місцевий та державний бюджети податків, зборів та платежів. Протягом 2008 р. основні засоби підприємства поповнені на суму 608,3 тис. грн. – це обладнання кінозалів, кафе, ремонтні роботи тощо.

Як повідомляв УНІАН, Київрада 26 квітня 2007 р. ухвалила рішення про створення на базі 19 комунальних кінотеатрів нового комунального підприємства Київської міської держадміністрації “Київкінофільм”.

Рішення було ухвалене з метою підвищення якості і конкурентоспроможності українського кіно, пропаганди екранних видів українського і світового мистецтва, організації роботи з широкого використання кіно- і відеофільмів, удосконалення форм кінообслуговування населення Києва тощо.

На початку серпня ц.р. голова постійної комісії Київради з питань культури, радник прем`єр-міністра Олександр БРИГИНЕЦЬ обнародував назви 10 муніципальних КІНОТЕАТРІВ, які Київська міська держадміністрація пропонує продати: «Братислава», «Лейпциг», «Ленінград», «Росія», кінотеатр ім. Т.Г.Шевченка, «Київська Русь», «Флоренція», «Екран», «Жовтень», кінотеатр ім. Гагаріна. О.БРИГИНЕЦЬ повідомив, що його комісія розглянула пропозицію КМДА і не підтримала її, відклавши остаточне ухвалення рішення для розгляду на відкритому засіданні комісії. При цьому голова комісії зазначив, що на сьогодні в київській власності залишаються 19 кінотеатрів, включаючи названі.

Сьогодні прес-служба столичної мерії повідомила з посиланням на заступника голови КМДА Віталія ЖУРАВСЬКОГО, що влада міста шукає інвесторів для реконструкції комунальних кінотеатрів.

Він пояснив, що в умовах конкурсу, на який планується виставити комунальні кінотеатри, що потребують реконструкції та переоснащення, обов’язково буде пункт про збереження профілю закладу та робочих місць. При цьому В.ЖУРАВСЬКИЙ висловився конкретно щодо кінотеатру “Жовтень”: «є кінотеатри, роботою яких ми задоволені. Наприклад кінотеатр «Жовтень». Наразі це сучасний заклад культури, який задовольняє потреби столичних шанувальників кіно, бере участь у міжнародних кінофестивалях. Керівництво та колектив кінотеатру ставиться відповідально до своєї роботи, з любов’ю до глядачів».