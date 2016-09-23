Окупанти затримали й допитали двох кримськотатарських адвокатів, що їхали на конференцію ОБСЄ

Про це у Facebook повідомив сам Курбедінов.

«Після години затримки прикордонники з невідомої причини та опитування співробітником, на кордоні з Кримом (Армянськ) ми з Едемом Семедляєвим все-таки їдемо до Києва, звідки плануємо вилетіти до Варшави на конференцію ОБСЄ», - написав правозахисник.

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Він також додав, що сподівається, що вдасться висвітлити проблеми кримських татар на спеціально створеному «майданчику», присвяченому порушенню прав кримських мусульман.