Окупанти затримали й допитали двох кримськотатарських адвокатів, що їхали на конференцію ОБСЄ
10:30, 23 вересня 2016Суспільство
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На адміністративному кордоні Криму та Херсонської області російські прикордонники з невідомих причин затримали кримських адвокатів Еміля Курбедінова і Едема Семедляєва, які їхали на конференцію Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).
Курбедінов повідомив про затримання на "кордоні" / facebook.com/emil.kurbedinov
Про це у Facebook повідомив сам Курбедінов.
«Після години затримки прикордонники з невідомої причини та опитування співробітником, на кордоні з Кримом (Армянськ) ми з Едемом Семедляєвим все-таки їдемо до Києва, звідки плануємо вилетіти до Варшави на конференцію ОБСЄ», - написав правозахисник.
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Він також додав, що сподівається, що вдасться висвітлити проблеми кримських татар на спеціально створеному «майданчику», присвяченому порушенню прав кримських мусульман.
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