В Росії засудили до 7 та 5 років чотирьох кримських татар, звинувачених у зв'язках з "Хізб ут-Тахрір"

Як повідомляє «Крим.Реалії», згідно з рішенням суду, севастополець Руслан Зейтуллаєв, якого російська влада називає організатором осередку «Хізб ут-Тахрір», засуджений до 7 років колонії загального режиму, Ферат Сайфуллаєв, Рустем Ваїтов та Нурі Прімов отримали по 5 років виправної колонії також загального режиму.

Суд над Зейтуллаєвим, Ваїтовим, Прімовим та Сайфуллаєвим почався в червні. Їх заарештували взимку 2015 року в Севастополі.

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Представники міжнародної ісламістської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього й говорять, що зазнають несправедливого переслідування в Росії.

Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку 15 об'єднань, названих терористичними.