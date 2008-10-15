Ціни на великі земельні ділянки біля Києва почали знижуватися

Вперше за останні 7 років ціни на приміські ділянки біля Києва перестали рости, а за окремими позиціями почали знижуватися, пише газета «Комментарии».

Як повідомляє тижневик з посиланням на дані компанії Knight Frank, зниження цін на великі земельні наділи під комерційну забудову за перше півріччя в середньому склало 8%, а на окремі ділянки – до 50%. Якщо навесні великі ділянки (кілька гектарів) з виходом до траси в радіусі 10-15 км від Києва пропонувалися по 7-9 тис. доларів за сотку, то зараз їхні власники просять 3-5 тис. доларів за сотку, пише газета з посиланням на рієлтерів.

Головна причина, на думку «Комментариев», - перенасичення ринку і відплив з нього покупців. «Девелоперські компанії в умовах кредитної кризи потребують коштів для фінансування своїх більш ліквідних проектів у межах міста, тому змушені позбуватися земельних активів. Покупці не готові платити за земельні наділи за завищеними цінами, оскільки девелопмент будь-якого об`єкта їх не витримає», зазначає видання.

За словами експертів, опитаних газетою, вартість великих земельних наділів знижуватиметься й далі. Найбільше подешевшають ділянки під будівництво котеджних містечок, оскільки майже 80% з них непридатні для споживача, а на самому ринку котеджних містечок спостерігається перенасичення.

«Не зважаючи на те, що середньостатистична вартість невеликих дачних ділянок під забудову продовжує потроху зростати (в середньому на 0,5% за тиждень), на ринку останнім часом з`явилися пропозиції на 10-15% нижче, ніж улітку. Проте експерти сходяться на думці, що цей сегмент навряд чи чекає стрімкий обвал, оскільки більшість пропозицій будуть знята власниками (приватними особами) з продажу до початку наступного сезону – лютого-березня наступного року», прогнозують «Комментарии».