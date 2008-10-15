Два свідки бачили, як прокурор Шуба вистрілив у себе

Керівник прес-служби прокуратури Дніпропетровської області Світлана ЧОРНА заявляє, що прокурор області Володимир Шуба загинув внаслідок трагічної випадковості.

Про це С.ЧОРНА повідомила кореспонденту УНІАН телефоном.

За її словами, не можна стверджувати, що В.Шуба застрелився, як це передали засоби масової інформації раніше.

С.ЧОРНА повідомила, що обставини трагедії з’ясовуються. На місці події перебуває заступник прокурора Дніпропетровської області КОТЕНОК.

За словами С.ЧОРНОЇ, пізніше буде підготовлено офіційну інформацію про обставини загибелі прокурора В.Шуби.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю ГУМВС України у Дніпропетровській області, тіло В.Шуби було виявлено сьогодні близько 11.30 у тирі приватного спортивного комплексу «Беркут» у Дніпропетровську.

На місці події працює слідчо-оперативна група на чолі з начальником ГУМВС в області.

Попередньо з’ясовано, що смерть настала внаслідок нещасного випадку під час пристрілювання мисливського карабіна.

Під час стрільб у тирі разом з В.Шубою перебували ще дві особи, які дають свідчення.

Проводяться відповідні слідчо-оперативні дії, для координації яких до Дніпропетровська виїхав перший заступник міністра внутрішніх справ Михайло КЛЮЄВ.