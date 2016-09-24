У САП розповіли, як директор заводу Фірташа вивів 492 мільйони гривень державних коштів на Кіпр
Затриманий за звинуваченням у розтраті 492 млн грн державних коштів директор Запорізького титано-магнієвого комбінату Володимир Сивак вивів їх через підконтрольні підприємства та енергогенеруючі компанії на Кіпр.
Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив заступник голови Спеціальної антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко.
«Частково гроші були виведені через підконтрольні суб’єкти на республіку Кіпр, частково – на енергогенеруючі компанії в Україні і в подальшому також на Кіпр», - сказав він.
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За словами Кривенка, прокуратура розраховує притягти до відповідальності й кінцевих отримувачів вигоди від зазначених незаконних дій.
«Розслідування ведеться по трьох лініях. Розкритий уже перший ланцюг, затримана перша особа. В подальшому, я думаю, що ми вийдемо на кінцевих бенефіціарів», - наголосив заступник голови САП.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 вересня, Солом’янський районний суд Києва проводить засідання з обрання запобіжного заходу директору ЗТМК.
Для затриманого директора ЗТМК слідство вимагатиме призначення суми застави у розмірі 492 млн грн, що відповідає завданому збитку державі.