У Маріуполі до 10 років ув’язнення засудили бойовика "ДНР", що викрадав і катував бізнесменів

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

«Колегія суддів Жовтневого районного суду Маріуполя визнала вину місцевого мешканця у захопленні заручників, їх катуванні, умисних вбивствах та протидії правоохоронним органам», - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, 27-річний бойовик на прізвисько «Денис молодой» упродовж 2014-2015 років входив до однієї з банд т.зв. «ДНР». «Разом із спільниками він заради збагачення викрадав місцевих бізнесменів, грабував банкомати. Отриманні в такий спосіб гроші зловмисник віддавав у т.зв. «общак» терористів», - зазначається в повідомленні.

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Контррозвідники Управління СБУ в Донецькій області затримали бойовика у квітні 2016 року на одній з конспіративних квартир, де він переховувався.

Судовим слідством доведена його вина у злочинах проти громадської безпеки (ст. 257, 260, 262, 263), злочинах проти волі, гідності та життя особи (ст. 121, 146), проти власності (ст. 187, 189) та інших, наголосили в СБУ.

Вирок набув законної сили.