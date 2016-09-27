В Європарламенті відкрилася виставка видатного українського художника Марчука (фоторепортаж)

Депутат ЄП Марк Демесмакер, який виступив організатором події, відкриваючи виставку, сказав: "Ця виставка відзначає творчість Івана Марчука. Це - чудова колекція картин. Ми також відзначаємо незалежність та свободу України".

Він назвав художника "живою легендою українського мистецтва". "Він - народний художник України та геній сучасного мистецтва", - наголосив європейський політик.

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Демесмакер коротко зупинився на історії незалежності України, вказавши на такі факти, як акт проголошення незалежності у Верховній Раді у 1991 році, грудневий референдум, а також Будапештський меморандум, яким Україна добровільно відмовилася від ядерного арсеналу в обмін на гарантії безпеки. "США, Великобританія та Росія вітали рішення Києва і завірили в повазі незалежності та існуючих кордонів України. Зараз ми всі є свідками, як незалежність, територіальна цілісність та Меморандум порушені незаконною анексією Криму та подіями на Сході України", - констатував депутат ЄП.

У свою чергу постійний представник України в ЄС, посол Микола Точицький також зазначив, що війна, яку веде Росія проти "вільного світу та України стала полем бою". "Є тільки один шлях - діяти разом та відповідати на російську агресію дуже чітко, строгі та жорстко. Я хочу наголосити, що сьогодні Україна захищає Європу від східного ворога, і я радий, що наші справжні друзі та партнери сьогодні з нами. Я хотів би відзначити сильну та довготривалу підтримку як Європейського парламенту, так і ЄС в цілому", - сказав він.

Відвідати виставку прийшли депутати Європарламенту, Бельгії, дипломати різних країн, представники громадських організацій. Всього виставлено 30 полотен, які представляють чотири з дванадцяти періодів роботи художника.