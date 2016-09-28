Суд знову залишив п'ятьох екс-"беркутівців" під вартою ще на два місяці

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалено сьогодні на засіданні суду.

Таким чином, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура, Олег Янішевський, Павло Аброськін та Сергій Зінченко перебуватимуть під вартою до кінця листопада.

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Окрім того, сьогодні суд заслухав покази чергових потерпілих у справі - батьків Романа Верениці, вбитого на вул. Інститутській 20-го лютого 2014 року.

Наступне судове засідання у справі екс- «беркутівців» відбудеться 4 жовтня.

Як розповідається в сюжеті ТСН, у залі суду також пильно розглядали відеозапис подій 20 лютого 2014 року на Інститутській і визначали, під яким кутом знаходилися люди, які отримували поранення, а отже, звідки стріляли.

П'ятеро "беркутівців" – Аброськін, Зінченко, Маринченко, Тамтура і Янішевський – спостерігають за відео з-за ґрат. У цій справі 25 підозрюваних, 20 з яких ховаються. Захист теж дивиться відео, але увагу звертає не на вбитого. Спочатку показують, як на одному з дахів сидить снайпер. А кадри, де учасники протестів забігають в готель "Україна" з нарізною зброєю, вважають власним виправданням.

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Ухвалити рішення суду присяжних могла б допомогти балістична експертиза, результати якої звинувачення пропонувало долучити до справи. "Суд відмовив, тепер ми будемо просити провести загальну балістичну експертизу", - пояснив прокурор Яніс Симонов. Обвинувачі переконують, що дослідження куль "беркутівцям" лише б допомогло. Але у захисту інша думка. "Більшість експертиз на користь наших підзахисних, а потім з'явилися експертизи, які все перекрутили", - говорить адвокат Ігор Варфоломєєв.

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Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура в 2014 році передала до суду кримінальне провадження стосовно екс-«беркутівців» Зінченко і Аброськіна за підозрою у вбивстві 39 активістів Майдану.

10 лютого 2016 року в ГПУ заявили про завершення розслідування і направили до суду кримінальне провадження проти ще трьох екс-«беркутівців» - Маринченка, Тамтури та Янішевського. За даними прокуратури, цим особам інкримінується вчинення теракту, перевищення службових обов'язків, навмисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховування зброї після вчинення злочину.

Кримінальні провадження проти всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркута» об'єднані в одне.