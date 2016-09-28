Росія скинула "вакуумні бомби" на Алеппо - ЗМІ

Про це повідомляє турецьке агентство Анадолу.

Поранення в результаті атаки отримали 19 осіб.

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За словами глави сил цивільної оборони Алеппо Махмуда Алуша, ВКС Росії скинули "вакуумні бомби" на житловий масив Мешхед в Алеппо.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Сирії урядові війська 27 вересня почали наземну операцію по відновленню контролю над оточеним містом Алеппо, де зараз знаходиться близько 250 тисяч цивільних.