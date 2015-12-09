Екс-керівників ДАІ Печерського району Києва будуть судити за переслідування Автомайдану

Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

Зокрема, як встановлено досудовим слідством, зазначені особи давали своїм підлеглим незаконні вказівки фальсифікувати протоколи про вчинення адміністративних правопорушень активістами Автомайдану.

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Дії колишніх посадових осіб кваліфіковані за ч. 2 ст. 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу) і ст. 340 (незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що напередодні були засуджені двоє громадян Азербайджану, які під час Революції гідності, зокрема, викрали учасника акцій протесту і, застосовуючи насильство і погрози вбивством, вимагали від нього зізнань про діяльність Автомайдану.