У Steam розпочався новий розпродаж: ціни на ігри стартують від 16 грн

Акція триватиме до 10 вересня.

Steam порадував своїх користувачів черговими знижками. Цього разу в магазині стартував розпродаж Discover. Play. Repeat. У ньому беруть участь ігри різноманітних жанрів, стилів і настроїв, щоб геймери могли знайти щось незвичайне та дивовижне.

Акція триває до 10 вересня, однак окремі ігри зникатимуть із розпродажу до закінчення часу, що залишився. Наразі геймерам доступні тисячі товарів Steam зі знижками до 92%.

Найкращі ігри в Steam зі знижками

Hell is Us – 600 грн (−60%)

Middle-earth: The Shadow Bundle – 184 грн (−90%)

ARK: Survival Ascended – 411 грн (−75%)

Manor Lords – 389 грн (−35%)

Far Far West – 279 грн (−20%)

Still Wakes the Deep – 164 грн (−77%)

The Forgotten City – 166 грн (−80%)

The Last Spell – 128 грн (−75%)

Songs of Silence – 267 грн (−69%)

Ravenswatch – 207 грн (−50%)

Car For Sale Simulator – 144 грн (−60%)

Symphony of War: The Nephilim Saga – 136 грн (−65%)

STAR WARS: Bounty Hunter – 166 грн (−60%)

Tails of Iron – 79 грн (−80%)

Edge Of Eternity – 56 грн (−85%)

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 – 39 грн (−90%)

Train Valley 2 – 18 грн (−92%)

WRC 4 FIA World Rally Championship – 16 грн (−91%)

Truck Racer – 16 грн (−91%)

Усі пропозиції можна переглянути на сторінці розпродажу в Steam.

Відео дня

Незабаром після закінчення цього розпродажу, 10 вересня, у Steam розпочнеться інший – фестиваль програмування та фестиваль групових рольових ігор. А вже 1 жовтня стартує великий осінній розпродаж.

Паралельно в PS Store триває великий розпродаж, приурочений до виставки Gamescom. У рамках акції зі знижками до 90% можна придбати понад 5000 ігор та різних доповнень до них.

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