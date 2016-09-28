Заходи до 75-річчя трагедії в Бабиному Яру не залишать киян байдужими – Ганна Старостенко
У Києві розпочалася низка заходів, приурочених до 75-річчя розстрілів у Бабиному Яру – трагедії всього людства, що сталася на українській землі. Цьогоріч увічнення пам’яті жертв цих подій відбувається за участю широкої міжнародної спільноти. Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко.
«Заходи, які відбуваються у столиці, є критерієм нашого суспільного ставлення до власної історії, а отже – до нашого майбутнього. Цього року ми прагнемо донести пам’ять про ті скорботні часи до всіх киян і гостей міста, тож, у місті проводяться різного виду заходи: від педагогіко-практичних конференцій, виставок, семінарів до кінопоказів, вистав, тощо», – розповіла Ганна Старостенко.
За її словами, особливо чутливим стало питання донесення трагічних подій до наймолодших киян. Так, у школах столиці 29-го вересня пройдуть уроки пам’яті. Також для всіх шкільних груп відкрито до безкоштовного перегляду та екскурсійного обслуговування виставку «Бабин Яр – Пам’ять на тлі історії» у Музеї історії Києва.
Вона додала, що ключовою подією з низки заходів стане відкриття 29 вересня за участю представників міжнародної спільноти оновленого після масштабної реконструкції історико-меморіального заповідника «Бабин Яр».
Заходи, які відбудуться в Києві до 75-річчя трагедії у Бабиному Яру:
15 вересня – 27 листопада
Виставка «Бабин Яр – Пам’ять на тлі історії».
Місце проведення: Музей історії Києва.
23 – 29 вересня
Вшанування пам’яті жертв нацистського геноциду ромів.
Освячення пам’ятного знаку – ромської кибитки й відправлення заупокійної панахиди за душі усіх убитих на цьому місці.
Місце проведення: Національний історико-меморіальний заповідник «Бабин Яр».
25-28 вересня
Меморіальні дні трагедії Бабиного Яру. Кінофестиваль.
Організатори: Єврейська конфедерація України, Всесвітній єврейський конгрес за участю фонду Віктора Пінчука і компанії «Артхаус Трафік».
Місце проведення: Кінотеатри Києва.
26 вересня – 26 листопада
Презентація виставки «Смертельний шлях» до 75-річчя трагедії Бабиного Яру.
Місце проведення: Національний музей історії України у Другій світовій війні.
26 вересня – 1 жовтня
Німецько-українська зустріч молоді «Розуміти минуле – діяти в сьогоденні».
Організатори: Maximilian Kolbe – Werk, Всеукраїнська асоціація євреїв –колишніх в’язнів гетто і нацистських концтаборів.
Місце проведення: Готель «Галицький», вул. Михайлівська, 1.
26 вересня – 10 жовтня
Аудіовізуальна поліекранна композиція «По обидва боки Бабиного Яру».
Організатори: Ваад України, Центр досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства.
Місце проведення: «A-gallery», Арт-молл.
27 вересня –3 жовтня
Освітня програма «Бабин Яр: Історія та долі».
Організатори: Ваад України, Інститут іудаїки.
Місце проведення: Галерея М17, вул. Горького,102.
28 вересня
Фестиваль фільмів, присвячених Голокосту.
Організатори: Єврейська конфедерація України, Всесвітній єврейський конгрес.
Місце проведення: Сinema City, вул. Антоновича, 174.
28 вересня
Презентація книги «Die Gegenwart bleibt, nur die Zeit vergeht» Іоганесса Шваліни, (Швейцарія, Україна, Росія, Німеччина).
Організатори: Всеукраїнська асоціація євреїв – колишніх в’язнів гетто та нацистських концтаборів, посольство Швейцарії.
Місце проведення: Національний університет «Києво-Могилянська Академія», вул. Г. Сковороди, 2.
28 вересня, о 19.00
Вистава «Наш клас» за п’єсою Тадеуша Слободзянека.
Організатори: Національна кіностудія імені Олександра Довженка, Театр-студія «ХЛАМ».
Місце проведення: Національна кіностудія імені Олександра Довженка, проспект Перемоги, 44.
29 вересня
Загальноміський урок «Біль нашої пам’яті».
Організатори: Єврейський форум України, БФ «Заради Тебе».
Місце проведення: Київський палац дітей та юнацтва, вул. Івана Мазепи, 13.
29 вересня
Семінар «Пам’ять Голокосту в посткомуністичних країнах».
Організатори: Всесвітній єврейський конгрес, Рада міжнародних відносин Ізраїлю.
Місце проведення: Готель «Хілтон».
29 вересня
Загальнодержавні жалобні заходи в Національному історико-меморіальному заповіднику «Бабин Яр».
29 вересня
Концерт вшанування пам’яті загиблих в результаті трагедії Бабиного Яру.
Місце проведення: Національна опера України.
30 вересня – 1 жовтня
Презентація вистави «Це ми?..».
Організатори: «Театр-майстерня Миколи Рушковського».
Місце проведення: клуб Міжнародного благодійного фонду «Єврейський Хесед «Бней Азріель» (м. Київ, вул. Пітерська, 4-А), відділу літератури з питань мистецтв Публічної бібліотеки імені Лесі Українки за адресою (м. Київ, вул. Велика Житомирська, 4).