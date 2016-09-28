Заходи до 75-річчя трагедії в Бабиному Яру не залишать киян байдужими – Ганна Старостенко

«Заходи, які відбуваються у столиці, є критерієм нашого суспільного ставлення до власної історії, а отже – до нашого майбутнього. Цього року ми прагнемо донести пам’ять про ті скорботні часи до всіх киян і гостей міста, тож, у місті проводяться різного виду заходи: від педагогіко-практичних конференцій, виставок, семінарів до кінопоказів, вистав, тощо», – розповіла Ганна Старостенко.

За її словами, особливо чутливим стало питання донесення трагічних подій до наймолодших киян. Так, у школах столиці 29-го вересня пройдуть уроки пам’яті. Також для всіх шкільних груп відкрито до безкоштовного перегляду та екскурсійного обслуговування виставку «Бабин Яр – Пам’ять на тлі історії» у Музеї історії Києва.

Вона додала, що ключовою подією з низки заходів стане відкриття 29 вересня за участю представників міжнародної спільноти оновленого після масштабної реконструкції історико-меморіального заповідника «Бабин Яр».

Заходи, які відбудуться в Києві до 75-річчя трагедії у Бабиному Яру:

15 вересня – 27 листопада

Виставка «Бабин Яр – Пам’ять на тлі історії».

Місце проведення: Музей історії Києва.

23 – 29 вересня

Вшанування пам’яті жертв нацистського геноциду ромів.

Освячення пам’ятного знаку – ромської кибитки й відправлення заупокійної панахиди за душі усіх убитих на цьому місці.

Місце проведення: Національний історико-меморіальний заповідник «Бабин Яр».

25-28 вересня

Меморіальні дні трагедії Бабиного Яру. Кінофестиваль.

Організатори: Єврейська конфедерація України, Всесвітній єврейський конгрес за участю фонду Віктора Пінчука і компанії «Артхаус Трафік».

Місце проведення: Кінотеатри Києва.

26 вересня – 26 листопада

Презентація виставки «Смертельний шлях» до 75-річчя трагедії Бабиного Яру.

Місце проведення: Національний музей історії України у Другій світовій війні.

26 вересня – 1 жовтня

Німецько-українська зустріч молоді «Розуміти минуле – діяти в сьогоденні».

Організатори: Maximilian Kolbe – Werk, Всеукраїнська асоціація євреїв –колишніх в’язнів гетто і нацистських концтаборів.

Місце проведення: Готель «Галицький», вул. Михайлівська, 1.

26 вересня – 10 жовтня

Аудіовізуальна поліекранна композиція «По обидва боки Бабиного Яру».

Організатори: Ваад України, Центр досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства.

Місце проведення: «A-gallery», Арт-молл.

27 вересня –3 жовтня

Освітня програма «Бабин Яр: Історія та долі».

Організатори: Ваад України, Інститут іудаїки.

Місце проведення: Галерея М17, вул. Горького,102.

28 вересня

Фестиваль фільмів, присвячених Голокосту.

Організатори: Єврейська конфедерація України, Всесвітній єврейський конгрес.

Місце проведення: Сinema City, вул. Антоновича, 174.

28 вересня

Презентація книги «Die Gegenwart bleibt, nur die Zeit vergeht» Іоганесса Шваліни, (Швейцарія, Україна, Росія, Німеччина).

Організатори: Всеукраїнська асоціація євреїв – колишніх в’язнів гетто та нацистських концтаборів, посольство Швейцарії.

Місце проведення: Національний університет «Києво-Могилянська Академія», вул. Г. Сковороди, 2.

28 вересня, о 19.00

Вистава «Наш клас» за п’єсою Тадеуша Слободзянека.

Організатори: Національна кіностудія імені Олександра Довженка, Театр-студія «ХЛАМ».

Місце проведення: Національна кіностудія імені Олександра Довженка, проспект Перемоги, 44.

29 вересня

Загальноміський урок «Біль нашої пам’яті».

Організатори: Єврейський форум України, БФ «Заради Тебе».

Місце проведення: Київський палац дітей та юнацтва, вул. Івана Мазепи, 13.

29 вересня

Семінар «Пам’ять Голокосту в посткомуністичних країнах».

Організатори: Всесвітній єврейський конгрес, Рада міжнародних відносин Ізраїлю.

Місце проведення: Готель «Хілтон».

29 вересня

Загальнодержавні жалобні заходи в Національному історико-меморіальному заповіднику «Бабин Яр».

29 вересня

Концерт вшанування пам’яті загиблих в результаті трагедії Бабиного Яру.

Місце проведення: Національна опера України.

30 вересня – 1 жовтня

Презентація вистави «Це ми?..».

Організатори: «Театр-майстерня Миколи Рушковського».

Місце проведення: клуб Міжнародного благодійного фонду «Єврейський Хесед «Бней Азріель» (м. Київ, вул. Пітерська, 4-А), відділу літератури з питань мистецтв Публічної бібліотеки імені Лесі Українки за адресою (м. Київ, вул. Велика Житомирська, 4).