Єврокомісія боротиметься з імпортом нелегально вирубаних лісів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив сьогодні на прес-конференції комісар ЄС з питань охорони навколишнього природного середовища Ставрос ДІМАС, представляючи схвалений Єврокомісією пакет пропозицій.

“Я дуже щасливий, що комісія схвалила сьогодні пакет, що передбачає попередження та покарання за нелегальне вирубку лісів”, - сказав комісар.

Він зазначив, що пакет включає в себе проект регуляторного акту та Комюніке до Європарламенту і Ради ЄС.

Відповідно із регуляторним актом, Єврокомісія пропонує вимагати від всіх імпортерів і трейдерів деревини сертифікат про її походження та підтвердження того, що вирубка проводилася відповідно до законодавства країни, з якої здійснюється імпорт.

Крім того, регулювання передбачає накладення штрафів на трейдерів та імпортерів, які не зможуть надати відповідні документи, чи у випадку доведення, що ввезена ними деревина була незаконно вирубана. Водночас, проект документу не встановлює якісь конкретні розміри штрафів.

“Це у компетенції країн-членів”, - зазначив з цього приводу комісар ЄС.

Комюніке, за словами С.ДІМАСА, ставить за мету зменшити на 50% знелісення планети, а до 2030 року зупинити знелісення.

“Ліси дуже важливі для боротьби з кліматичними змінами. Ви знаєте, що 20% викидів СО2 в атмосферу відбувається через вирубання лісів, особливо тропічних. Крім того, вирубання шкодить біорізноманітності планети”, - сказав комісар, зазначивши, що пропозиції Єврокомісії є першими, які спрямовані не лише на захист внутрішнього ринку, але й на забезпечення дотримання законодавства з охорони природи в інших країнах світу.