Мораторій НБУ на дострокове зняття депозитів введений в інтересах банків

Мораторій Національного банку України на дострокове зняття депозитів дасть можливість банкам провести реструктуризацію і адаптуватися до нової ситуації. Про це в бесіді з кореспондентом УНІАН заявив директор Українського інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор БУРАКОВСЬКИЙ.

“Дії НБУ були абсолютно виправдані в тому сенсі, щоб, з одного боку, зупинити паніку, а з другого боку - дати можливість банкам провести відповідні реструктуризації і адаптуватися до нової ситуації», - сказав І.БУРАКОВСЬКИЙ.

“Мені здається, що в таких умовах потрібно діяти значно раніше, а не чекати великого відтоку, коли потрібно вже впроваджувати якісь надзвичайні заходи. У цьому сенсі ці дії абсолютно адекватні і своєчасні», - підкреслив експерт.

Нагадаємо, НБУ своєю постановою №319 заборонив з 13 жовтня дострокове розірвання договорів за вкладами банківських депозитів. За даними Нацбанку, відтік депозитів з 1 жовтня 2008 року (до ухвалення постанови) з банківської системи становив 6,2 млрд. грн., або 2,7% від суми строкових банківських вкладів.

Цим документом НБУ також ввів п`ятипроцентну маржу між курсом купівлі-продажу валюти на готівковому ринку.

Постановою № 319 також передбачено, що з 13 жовтня 2008 року банки зобов`язані обмежити здійснення активних операцій в обсягах, які досягнуті кожним із них на цю дату.