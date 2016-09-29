Волонтери відзвітували про результати акції "Військове таксі": зібрали 85 тисяч гривень

Про це повідомив засновник одного з найбільших фондів допомоги армії “Повернись живим” Віталій Дейнега в Facebook.

За цей час волонтери зібрали: Віталій Дейнега (Повернись живим) - 1300 грн, Евген Турчак (голова спілки ветеранів АТО в Деснянському районі) - 11200 грн, Галина Алмазова (волонтер-парамедик і майтер спорту по ралі) - 33110 грн, Павло Кащук (автооглядач, засновник школи снайперів) - 190 грн, “Народний тил” та “АрміяSOS” - 7776грн, Андрій Римарук (Повернись живим) - 1810 грн. Загалом 55391 грн.

За цей час замовлень з тегом #Wartaxi було 536, з яких 320 унікальних, які було виконано сервісом Уклон. Загальна сума виконаних замовлень склала 30421 грн.

Загальна зібрана сума склала 85812грн. На цю суму буде куплено наступний джип для 30ї бригади. Якщо він виявиться дорожчим, постійні спонсори “Повернись живим” погодилися доплатити різницю, - зазначив волонтер.

Наступну акцію #WarTaxi волонтери планують провести 18-20 жовтня у Львові.

“Список водіїв буде не менш вражаючим і ми обов’язково долучимо до акції Львівських волонтерів та ветеранів. На фото Галина Алмазова, яка “натаксувала” 33110 грн на наступний джип. В мирному житті вона майстер спорту по раллі. На війні Галя вивозить поранених з найгарячіших місць зони АТО. Ви зможете її зустріти за кермом 18 жовтня у місті Лева. На новому джипі від #Wartaxi”,- додав Віталій Дейнега.

Організатори акції дякують усім хто скористався послугами #wartaxi (військового таксі): “Ви допомогли армії і, можливо, врятували комусь життя. Усім кого фізично не змогли вивезти волонтерські екіпажі хочу сказати, що вас іще чекає невеличкий сюрприз від нас та сервісу Уклон.”