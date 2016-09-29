Вбивство патрульних у Дніпрі: водій, який намагався заблокувати авто Пугачова, відтворив хронологію подій (відео)

Він також спростував всі конспірологічні версії про недільну трагедію, передає ТСН.

Тімонін розповів, що у неділю приїхав на автовокзал за годину до свого рейсу на Червоноглазовку, сидів за кермом і чекав пасажирів. Каже, побачив "Сітроен" та патрульну машину відразу, як заїхали. "Я ще про себе подумав: щось порушив, зараз хлопець буде писати протокол", - згадує водій маршрутки.

Каже, що все відбувалося за лічені метри від нього. Патрульна розмовляла з водієм іншою маршрутки, патрульний дивився документи порушника. Навколо ходили люди. Тімонін нахилився поставити мобільний на зарядку, як раптом почув хлопок. "Дивлюся: він стріляє у дівчину і витягнув хлопця з-за керма і холоднокровно двічі вистрілив у нього, вже лежачого. А дівчина схопила пістолет й почала бігти. А він ще вистрілив у неї двічі", - розповів свідок.

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Далі, за словами водія, нападник вже з двома пістолетами побіг до свого "Сітроена". Що треба діяти – не вагався жодної миті. Зізнається, що його донька та онук за віком такі ж, як загиблі патрульні, тому страху не відчував. "Злість кипіла і сльози душили, розумієте? Тому що не можна забирати у людини життя", - говорить він.

Тоді Тімонін своїм бусом заблокував "Сітроен". Бити машиною іномарку не зважився. Зізнається, що просто не було коштів відновлювати автомобіль господаря-перевізника.

"Я розраховував, що він побіжить від машини, ось тоді я б його точно горнув би. Я б його вже не пошкодував, навіть оком не змигнув би, хоча я навіть, вибачте, тварину не можу збити, курку", - зізнається водій.

Але далі спрацював інстинкт самозбереження, коли побачив, як кулі летять прямо у нього. "Він кричав: від'їдь, гаде, я тебе пристрелю! І почав стріляти. Одна куля пройшла там, де моторчик склоочисника – на рівні мого живота", - згадує маршрутник.

Незважаючи на небезпеку, він кинувся переслідувати "Сітроен", але іномарка збила шлагбаум і зникла по тротуарах. Тімонін переконує, що нападник був один. Каже, те, що на відео здається появою кепки, насправді є зачіскою з обручем. "У нього волосся було довге, розумієте? Воно у нього ось так на обличчя", - говорить Тімонін.

Також водій зізнався, що патронів до нагородного пістолета ще не придбав. Але якби зброя була у нього під час трагедії, діяв би інакше. "Я б сто відсотків стріляв", - стверджує маршрутник.

Як повідомляв УНІАН, водій перегородив своїм мікроавтобусом дорогу зловмиснику після вбивства двох патрульних.

Нападник відкрив вогонь і по маршрутці, після чого водій був змушений розблокувати проїзд. Пізніше правоохоронці затримали злочинця.