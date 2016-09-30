Керівник карного розшуку Львівщини, затриманий п'яним за кермом, вказав дитсадок як місце проживання

Як повідомили в поліції, Гладюк вказав, що проживає за адресою вул. Виговського, 43, - там розташований дитячий садок №51, передає Zaxid.net.

"Особа, яка притягається до відповідальності, не отримала повістки, бо неправильно вказала адресу, яка була записана у протоколі поліцейських. Протокол патрульна поліція отримає на доопрацювання. Ця помилка буде виправлена і призначать нове судове засідання", - прокоментували виданню у прес-службі патрульної поліції Львова.

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29 вересня у Залізничному суді Львова мало відбутися судове засідання у справі Гладюка.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня львівські патрульні затримали Гладюка, який керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, а потім намагався уникнути покарання. На місце події приїхав в.о. керівника ГУ Нацполіції Львівщини Дмитро Загарія, який захищав свого працівника.

Керівник карного розшуку ГУ НП Львівщини заперечує, що керував автомобілем п'яним.

"Я був тверезий повністю. Заперечую те, що вони склали. Їхній протокол, вони складали не запрошуючи мене на тестування в медичний заклад. Вони мене не зупиняли, вони підійшли до автомобіля, який був з вимкнутим двигуном, тобто він стояв біля АЗС", - повідомив Гладюк ТСН.