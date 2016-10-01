"У России величавой на гербе орел двуглавый": у Маріуполі в школі дітей вчать віршів, що прославляють РФ - волонтер (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook написала волонтер Галина Однорог.

"Я ледве стрималась перед дітьми, коли вони нам відповідали на запитання завучів, що вони вчили на уроках "русского языка" про те, "что они вставляли слова в стихотворения про флаг и герб России", - висловила вона обурення.

Читайте такожБойовики "ДНР" вчать дітей поводженню зі зброєю та збору розвідданих - заява української делегації в Радбезі ООН

Однорог зазначила, що ці методички нібито схвалені Міністерством освіти і науки України у 2014 році й підписані до друку 29 січня 2016 року.

За словами волонтерки, ці методички змушували купувати батьків у багатьох школах Маріуполя.

"Також направили лист міністру освіти та науки Гриневич стосовно дозволу використовувати подобні підручники для 3-х класів, де прославляють російську сімволіку", - наголосила Однорог.