Художників приберуть з Андріївського узвозу

Відділ капітального будівництва та реконструкції Подільської районної в м. Києві державної адміністрації оголосив тендер на проект реконструкції Андріївського узвозу. Про це йдеться в повідомленні адміністрації, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з повідомленням, проектні роботи планується провести в листопаді 2006 р. - грудні 2007 р.

Тендер заплановано на 18 жовтня.

Як повідомлялося раніше, в серпні 2006 року Подільська райадміністрація просила мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО призначити її замовником реконструкції та впорядкування Андріївського узвозу.

Реконструкція передбачатиме ремонт і заміну інженерних мереж, освітлення, відновлення архітектурних цінностей, реставрацію бруківки.

Згідно з прогнозами райадміністрації, реконструкція узвозу займе близько 2 років.

На цей час художників, ремісників і продавців сувенірів, які працюють на Андріївському узвозі, планується переселити на Контрактову площу і частково залишити на горі вулиці, біля Андріївської церкви та Національного музею історії України.

Андріївський узвіз - одна з найвідоміших і найдавніших київських вулиць - пролягає від Контрактової площі до Володимирської та Десятинної вулиць.