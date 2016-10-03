В Умані Рош-га-Шана зустріли понад 30,5 тисяч паломників-хасидів з 21 країни світу

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Управління ДСНС у Черкаській області, станом на вечір 2 жовтня, до Умані на святкування приїхало 30 520 хасидів, з них - 17 жінок та 2504 дитини. Найбільша кількість хасидів приїхала з Ізраїлю, США, Франції, Великої Британії та Німеччини. Також є прочани з Чилі, Аргентини та Єгипту.

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Як повідомляв УНІАН, в Умані у святкуванні іудейського Нового року Рош-га-Шана 2015 року також взяла участь рекордна кількість прочан-хасидів – близько 30 тис.

Довідка УНІАН. Щороку в Умані збираються прихильники іудейської течії хасидизму, оскільки тут, на єврейському кладовищі, похований Раббі Нахман із Брацлава (1772-1810) - засновник брацлавського (бресловського) хасидизму. Могила цадика - одна з найшанованіших святинь хасидів, місце щорічних масових паломництв.

Цього року Рош-га-Шана відзначають 2-3 жовтня.