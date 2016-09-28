Умань готується прийняти рекордну кількість хасидів-прочан /

2 жовтня вони зустрічатимуть 5777-й юдейський новий рік, йдеться у сюжеті ТСН.

У вівторок, 27 вересня, 160 паломників-хасидів ступили на українську землю. Чартерний рейс з Ізраїлю приземлився у столичний аеропорт Жуляни.

В очікуванні вигідних клієнтів на виході вже вишикувалися українські таксисти. За проїзд до Умані зазвичай можна заробити до 1000 гривень з пасажира. Для перших прочан знижки - не більше 300 гривень з людини. Але пропозицією скористалися лише кілька хасидів. Решта поїхали на заздалегідь замовлених автобусах, хоча й місць у них обмаль.

Читайте такожВ Умані для безпеки паломників-хасидів почали працювати зведені загони правоохоронців і рятувальників

Щороку юдеї б'ють рекорди за кількістю бажаючих зустріти свій новий рік в Умані. Цей - не виняток. Очікується 50 тисяч прочан. З Ізраїлю летять переважно у Київ та Одесу. Лише у "Борисполі" цього тижня планують прийняти 81 чартерний рейс. В Умані відучора вже працює зведений загін правоохоронців Черкащини. На період свята до них приєднаються і ізраїльські колеги.

Готуються до юдейського нового року і пересічні уманці. Попри невдоволення гучними святкуваннями Рош-га-шана, це період гарного заробітку. Особливо для тих, хто має житло неподалік могили пророка-Цадика Нахмана. Під час єврейського свята ціни тут - європейські. Доба в однокімнатній квартирі нині коштує від ста доларів.

Хасиди вірять - якщо зустріти іудейський новий рік на могилі Цадика Нахмана - увесь наступний рік буде щасливим.

Читайте такожДо Умані приїхали уже понад 2,5 тисяч хасидів