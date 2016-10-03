Теніс для ветеранів: 92-річний пенсіонер із Харкова скаржиться, що не може знайти собі суперника за віком (відео)

Днями Станіславський повернувся з Хорватії, але навіть там на Чемпіонаті світу з тенісу для ветеранів не зміг знайти собі суперника за віком.

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"Один чоловік був, проте й від нього я старший на 9 місяців. Люди, старші 90 років, грають у групі +85", - розповів Станіславський.

За словами пенсіонера, він займався спортом усе життя й не для того, щоб показати результати, а для задоволення. Усі хто тренуються зі Станіславським, дивуються його життєвій енергії.

Окрім того, пенсіонер їздить на змагання за кордон завдяки меценатам.