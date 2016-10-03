У Миколаєві заарештували підозрюваного у збуті сурогатної горілки, від якої померли 5 осіб

Як повідомляє прес-служба прокуратури Миколаївської області, відповідне рішення ухвалено 2 жовтня за клопотанням слідчого.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період із 20 до 25 вересня жителі регіону придбали фальсифіковані алкогольні напої (горілку), вживання яких призвело до смерті 5 осіб.

Прокуратура області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 204 КК України (збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв із недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя та здоров'я людей, що призвело до тяжких наслідків).

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Як повідомляв УНІАН, станом на 9:00 понеділка, 3 жовтня, кількість померлих від отруєння фальсифікованим алкоголем в Україні зросла до 40 осіб. Всього в країні зареєстровано 81 випадок отруєння сурогатом.

Зокрема, у Харківській області кількість потерпілих від отруєння становить 62 особи, з них померли 27 осіб, у Житомирській області (Бердичів) отруїлися 3 осіб, померла одна особа; у Донецькій області (Лиман) отруїлися 9 осіб, із них 5 померли; у Миколаєві отруїлися й померли 5 осіб; у Луганській області (Рубіжне) отруїлися й померли 2 осіб.

Перші смерті від отруєння алкоголем були зафіксовані в Харківській області 22 вересня.