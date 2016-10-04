Бойовики вночі обстріляли Мар'їнку, осколками зачепило школу

Як повідомляє Головне управління поліції в Донецькій області, близько 0:30 терористи відкрили вогонь по житловому кварталу в районі проспекту Дружби (Ворошилова), де розташована школа №2.

В момент обстрілу на території навчального закладу знаходився охоронець. Осколками було пошкоджено вікна зі сторони головного входу у школу. Наслідки обстрілу житлового сектору задокументовані.

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За даними поліції, в навчальному закладі навчаються понад 150 дітей.

За фактом пошкодження школи відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Зазначається, що з початку проведення антитерористичної операції поліція Донеччини задокументувала понад 1700 терактів.