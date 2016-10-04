Заарештований журналіст Сущенко свою провину не визнає і має намір "воювати" - адвокат

Про це УНІАН повідомив його адвокат Марк Фейгін, якому сьогодні вдалося на 15 хвилин зайти в СІЗО "Лефортово" до свого підзахисного.

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"Сущенко був щасливий, що ми нарешті змогли зустрітися, він бадьорий духом і має намір воювати, відстоювати своє чесне ім'я. Він провину не визнає", - сказав Фейгін.

За його словами, попередньо в п'ятницю Сущенку мають пред'явити обвинувачення.

Крім цього, він повідомив, що має намір завтра знову прийти в СІЗО "Лефортово" та впродовж дня виробити подальшу тактику захисту.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали в Москві кореспондента агентства "Укрінформ" Романа Сущенка, оголосивши його співробітником української розвідки, який "цілеспрямовано збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації".

Проти Сущенка порушено кримінальну справу за статтею "шпигунство", ведеться слідство.

У Міноборони України заявили, що Сущенко не має стосунку до відомства.

3 жовтня Фейгін повідомив, що захист оскаржив рішення суду про арешт Сущенка.