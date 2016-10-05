Затримання глави "парламенту ЛНР": СБУ заперечує, що Карякін здався Україні
14:14, 05 жовтня 2016Суспільство
1538 0
В СБУ заперечують інформацію російських ЗМІ про те, що один з ватажків бойовиків здався Україні.
Карякін був затриманий днями в Росії / Ресурс бойовиків
Голова так званого "парламенту ЛНР" Олексій Карякін не прибував до Служби безпеки України з повинною, і за останніми даними знаходиться за межами України, повідомила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська, пише DT.UA.
Читайте такожНа Луганщині затримали бойовика з банди Мозгового (фото, відео)
"Він до нас не звертався, і за нашою інформацією, в Україні його немає", – підкреслила вона.
Як повідомляв УНІАН, Карякін був затриманий днями в Росії. Російські ЗМІ писали, що він відрікся від "Новоросії" і здався Україні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter