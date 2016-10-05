ФСБ Росії затримала в Ростові "главу парламенту ЛНР" – ЗМІ

Про це повідомляє DT.UA з посиланням на інформоване джерело.

"Карякін був затриманий в Ростові російським ФСБ два дні тому. Після цього російські ЗМІ написали, що він відрікся від "Новоросії" і здався Україні", - сказав співрозмовник.

Він не виключив, що ФСБ може вбити Карякіна і підкинути його тіло на територію України, з метою її дискредитації. "Ми не виключаємо, що це спецоперація, хоча, перш за все, вона спрямована на зачистку рядів луганської "еліти", точно так само, як це нещодавно сталося з раптово повішеним "главою уряду". Однак, не виключено, що метою спецоперації може бути дискредитація України, і Карякіна, наприклад, можуть знайти мертвим, в тому числі і на українській території.", - пояснило джерело.

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Як раніше повідомляв УНІАН, експерти американської приватної розвідувально-аналітичної компанії Stratfor на початку року дійшли висновку, що російські спецслужби почали зачищення окупованого регіону від неконтрольованих бойовиків.