Тимошенко дала меткомбінатам пільги і просить дещо взамін

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликає керівників підприємств гірничо-металургійного комплексу в нинішніх складних умовах не допустити скорочення працівників галузі, а також зниження їх зарплат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр-міністр заявила сьогодні в ході наради з представниками підприємств ГМК і хімпрому.

Вона підкреслила, що на сьогодні, на жаль, не спостерігається тенденція відновлення ринку збуту металопродукції, а також повернення ціни на неї на колишній рівень. І в цих умовах, коли виробництво в Україні в цих галузях скорочується, керівництво підприємств може почати скорочувати працівників або знижувати їм заробітну плату.

Ю.ТИМОШЕНКО також підкреслила, що першочерговим завданням уряду, а також керівників підприємств є захист працівників галузі.

Прем`єр-міністр нагадала, що уряд прийняв постанову, якою полегшив роботу підприємств ГМК і хімпрому в умовах, що склалися на сьогоднішній день, і висловила побажання, щоб у відповідь кроки зробили і керівники підприємств.

“Наш діалог буде двостороннім рухом. Ми йдемо по всіх можливих позиціях назустріч вам, а ви по всіх можливих позиціях йдіть назустріч своїм трудовим колективам. І якщо далі держава робитиме істотні кроки, то ми будемо підписувати з вами меморандум... і одним із блоків питань, які ми ставитимемо (у меморандумі – УНІАН), буде незвільнення людей, які у вас сьогодні працюють, збереження зарплати і невідправлення людей в безоплатні відпустки”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава уряду підкреслила, що прибутки підприємств ГМК, які були одержані раніше, цілком дозволять керівництву підприємств не допустити скорочення працівників.

Ю.ТИМОШЕНКО також вважає цілком природним падіння цін на металопродукцію. “Безумовно, що всім доведеться відступити на крок назад за цінами. Причому, по всьому ланцюжку, оскільки сьогодні диктує ринок. Не може бути такого, що ринок сьогодні дає ціну значно нижче, ніж було в пік нашого спільного благополуччя, а всі ціни (на метпродукцію - УНІАН) по ланцюжку залишаються такими самими, якими вони були під час нормального функціонування ринку. Сьогодні всім - і державі, і приватним підприємствам - від першого до останнього етапу виробництва доведеться спільно робити кроки назад. Не буде такого, що держава за цінами відступатиме, а, наприклад, перші рівні, я маю на увазі гірничо-видобувні підприємства, стоятимуть на своїй ціні”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України з 1 жовтня і до кінця року встановив нульову ставку збору у вигляді цільової надбавки до тарифу на природний газ, який використовується для технологічних потреб підприємствами гірничо-металургійного комплексу і хімпрому.

Про це йдеться в тексті допрацьованої постанови Кабміну про заходи зі стабілізації ситуації в ГМК і хімпромі, схваленій на засіданні уряду 14 жовтня.

Згідно з документом, НКРЕ рекомендовано з 1 листопада і до кінця року ввести мораторій на підвищення тарифів на електроенергію для підприємств ГМК і хімпрому.

Мінтрансзв’язку, Мінекономіки і Мінфіну доручено з 1 жовтня і до кінця 2008 року припинити підвищення тарифів на вантажні перевезення для підприємств ГМК і хімпрому.