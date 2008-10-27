Мешканці Нью-Йорка здають зброю

Мешканці Нью-Йорка здають вогнепальну зброю владі міста в обмін на готівку, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на Ассошіейтед Прес.

Більше 500 "стволів" - рушниці, револьвери і дробовики - напередодні ввечері були здані до п`яти церков округу Гарлем, які беруть участь у міській програмі "викупу зброї”.

Людині, яка принесла здавати зброю, не ставлять ніяких питань. За даними агентства, за "вогнепал" видають банківську карту з 200 доларами на рахунку, за пневматичну зброю - з 20 доларами.

Метою програми є очищення вулиць міста від зброї. За шість років владі Нью-Йорка вдалося зібрати близько 5 тисяч одиниць зброї. Зокрема, два тижні тому церкви в окрузі Бруклін зібрали 400 одиниць зброї.

Гроші на програму виділяють поліцейський департамент Нью-Йорка і округ Манхеттен.