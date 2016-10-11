Суд арештував майно судді-хабарника з Дніпра, також у нього вилучили закордонний паспорт
17:58, 11 жовтня 2016Суспільство
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Солом’янський райсуд Києва арештував нерухоме майно, грошові кошти та коштовності, вилучені під час обшуку в судді Жовтневого райсуду Дніпра, звинуваченого в хабарництві.
Суддя вніс заставу, меншу за отриманий ним хабар / Фото УНІАН
Відповідне клопотання детективів Національного антикорупційного бюро суд задовольнив 11 жовтня, інформує прес-центр НАБУ.
Раніше цей суд для судді обрав запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 260 тисяч гривень.
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У НАБУ повідомляють, що підозрюваний заставу вніс.
"Водночас детективи вилучили закордонний паспорт судді. Тож у законний спосіб суддя, якого підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст 369-2 ККУ ("Зловживання впливом"), покинути країну не може", – резюмується в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, суддю викрили на хабарі у розмірі 10 тис. дол. (понад 258 тис. грн).
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