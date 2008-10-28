"Київміськбуд": банки невдовзі відновлять іпотечне кредитування

Перший віце-президент ХК “Київміськбуд” Василь МОЖАР прогнозує відновлення банками іпотечного кредитування у грудні поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам в ході «Дня відкритих дверей» у двох житлових будинках шостого мікрорайону масиву «Осокорки» в Києві 25 жовтня.

“Відстежуючи ситуацію, я бачу, що ми вийдемо з цієї проблеми за місяць. Банківська система відновить кредитування, і працюватиме з населенням і забудовниками», - сказав він.

В.МОЖАР додав, що холдинг веде активну роботу з різними банками, щоб вони відновили кредитування будівництва житла - як забудовників-замовників, так і інвесторів, які хочуть вкласти кошти в придбання нерухомості.

“Система налякана проблемами світовими. Дуже серйозно те, що в нашій системі з`явилися зарубіжні банки зі своїми капіталами, які там отримали проблеми і сьогодні дмуть на гаряче, і припинили кредитування у нас», - підкреслив він.

В.МОЖАР наголосив, що житло – національний продукт, який стимулює й інші виробництва, зокрема металургію. «Тому національний продукт житиме, і під нього будуть інвестиції», - запевнив він.

Коментуючи ситуацію з вартістю житла, перший віце-президент холдингу підкреслив, що при подальшому зростанні долара і падінні гривні ринок цін адекватно зреагує на курс.

“Тому обов`язково зміниться вартість будівництва, якщо буде нестабільне поводитися гривня. Ми працюємо над тим, щоб не допустити збільшення вартості будівництва», - сказав він.

В.МОЖАР додав, що розуміння цієї проблеми є і в уряді, і у Верховній Раді, яка прийняла у вересні закон про сприяння будівництву, що передбачає зниження навантажень на житлове будівництво, зменшення пайової участі, скорочення технічних спеціальних умов.

“Це теж можливість розвантажити вартість будівництва, яка сьогодні і так вже набрала багато інших складових», - сказав В.МОЖАР.

Водночас, на його думку, якщо змінюватиметься ринок енергоносіїв, курсова політика, то, відповідно, «ціни на якомусь періоді все одно піднімуться».

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня парламент прийняв Закон «Про внесення змін до деяких законів України про сприяння будівництву», яким, зокрема, внесені зміни до Закону «Про планування і забудову територій». Даним законом передбачається зменшення фінансового навантаження на забудовників.

8 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав цей закон.