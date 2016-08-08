У Луганській області затримали двох жінок, які інформували бойовиків про розміщення ЗСУ

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Дві місцеві мешканки систематично контактували з представником терористів і інформували про кількість, місця дислокації та озброєнні українських підрозділів у районі проведення антитерористичної операції», - йдеться в повідомленні.

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За даними СБУ, затримані жінки також збирали відомості про системи життєзабезпечення та режим охорони стратегічно важливих об’єктів, органів державної влади, правоохоронних органів, військових частин, персональні дані посадовців, а також про маршрути переміщення підрозділів ЗСУ.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження та оголошення затриманим про підозру за ст. 256 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі заходи.