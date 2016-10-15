Порошенко поставив перед українським ОПК завдання розробити нове ракетне озброєння

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час урочистої церемонії передачі чергової партії військової техніки та озброєння особовому складу ЗСУ на військовому аеродромі в Чугуєві під Харковом.

«Країні потрібна сучасна, нова, потужна зброя, яка захистить Україну від агресора, зупинить і знищить його, захистить життя наших громадян», - заявив він.

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Президент підкреслив, що зараз ставить перед науковцями, конструкторами, керівниками оборонних підприємств і їх працівниками завдання із розробки та виробництва нового ракетного озброєння; комплексів крилатих ракет, які вже пройшли перші випробування; нових зразків артилерійських систем.

«Розроблено і відправлено на випробування високоточні боєприпаси. Сьогодні українські безпілотні літальні апарати, разом з іноземними, постійно знаходять ворожі війська і постійно вдосконалюються. В тому числі, і безпілотні літальні апарати ударного типу, матеріали космічної розвідки», - зауважив Порошенко.

Порошенко зазначив, що державний концерн «Укроборонпром» за два роки передав Збройним силам України більше 12 тис. одиниць військової техніки та озброєння.

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«Перелік озброєння та військової техніки, яке зараз передається, включає бойову та транспорту авіацію, ракетно-артилерійське озброєння, танки, бойові машини піхоти, вантажні нові автомобілі та багато чого іншого. Вже є нові 202 мм та 120 мм українські міномети, відновлені та модернізовані, інші зразки техніки», - повідомив Порошенко.

За його словами, також чекають своєї передачі засоби радіоелектронної і контрбатарейної боротьби.