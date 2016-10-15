Порошенко передав ЗСУ понад 150 одиниць озброєння та військової техніки (фото)

12:41, 15 жовтня 2016
Суспільство
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Президент України Петро Порошенко вручив сертифікати відповідності озброєння та військової техніки командирам підрозділів Збройних сил України, оглянув техніку та поспілкувався з військовими.

ЗСУ передано більше 150 одиниць техніки різного призначення / Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, урочиста церемонія передачі чергової партії військової техніки та озброєння особовому складу ЗСУ відбулася в Чугуєві під Харковом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, всього було передано більше 150 одиниць техніки різного призначення, серед якої бойові розвідувально-дозорні машини (БРДМ), бойові машини піхоти різних модифікацій (БМП), зенітно-ракетні комплекси, модернізовані танки Т-64 та Т-80, великовантажні автомобілі КРАЗ, артилерійське озброєння, інше озброєння та засоби тилового забезпечення.

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«Для потреб Повітряних сил Збройних сил України передано модернізовані бойові вертольоти Мі-24 з новою навігаційного системою, які обладнані двигунами українського виробництва, та транспортні вертольоти Мі-8, літаки МіГ-29, Су-25, Су-27 та Ан-26, а також радіолокаційні станції», - зазначається в повідомленні.

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