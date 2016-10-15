Порошенко передав ЗСУ понад 150 одиниць озброєння та військової техніки (фото)
Президент України Петро Порошенко вручив сертифікати відповідності озброєння та військової техніки командирам підрозділів Збройних сил України, оглянув техніку та поспілкувався з військовими.
Як передає кореспондент УНІАН, урочиста церемонія передачі чергової партії військової техніки та озброєння особовому складу ЗСУ відбулася в Чугуєві під Харковом.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, всього було передано більше 150 одиниць техніки різного призначення, серед якої бойові розвідувально-дозорні машини (БРДМ), бойові машини піхоти різних модифікацій (БМП), зенітно-ракетні комплекси, модернізовані танки Т-64 та Т-80, великовантажні автомобілі КРАЗ, артилерійське озброєння, інше озброєння та засоби тилового забезпечення.
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«Для потреб Повітряних сил Збройних сил України передано модернізовані бойові вертольоти Мі-24 з новою навігаційного системою, які обладнані двигунами українського виробництва, та транспортні вертольоти Мі-8, літаки МіГ-29, Су-25, Су-27 та Ан-26, а також радіолокаційні станції», - зазначається в повідомленні.