Порошенко передав ЗСУ понад 150 одиниць озброєння та військової техніки (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, урочиста церемонія передачі чергової партії військової техніки та озброєння особовому складу ЗСУ відбулася в Чугуєві під Харковом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, всього було передано більше 150 одиниць техніки різного призначення, серед якої бойові розвідувально-дозорні машини (БРДМ), бойові машини піхоти різних модифікацій (БМП), зенітно-ракетні комплекси, модернізовані танки Т-64 та Т-80, великовантажні автомобілі КРАЗ, артилерійське озброєння, інше озброєння та засоби тилового забезпечення.

Читайте такожПорошенко: з кінця жовтня українська армія стає контрактною, добровольчою

«Для потреб Повітряних сил Збройних сил України передано модернізовані бойові вертольоти Мі-24 з новою навігаційного системою, які обладнані двигунами українського виробництва, та транспортні вертольоти Мі-8, літаки МіГ-29, Су-25, Су-27 та Ан-26, а також радіолокаційні станції», - зазначається в повідомленні.