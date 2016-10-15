Російські війська протиповітряної оборони у Криму були приведені у бойову готовність – розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

"14 жовтня ц.р. угруповання протиповітряної оборони ЗС РФ на території окупованого Криму було приведено у бойову готовність “Повна”", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, у ході навчань за тривогою були підняті підрозділи 31 дивізії протиповітряної оборони (Севастополь), 37 змішаного авіаційного полку (Гвардійське) та 38 винищувального авіаційного полку (Бельбек) 4 армії ВПС і ППО Південного військового округу ЗС Росії.

Читайте такожУ Британії закликають Росію повернути Крим Україні

В ГУР зазначають, що бойові розрахунки радіотехнічних підрозділів 3 радіотехнічного полку (Севастополь), розгорнутих на мисі Тарханкут, мисі Фіолент, горі Ай-Петрі, у районах міст Джанкой, Керч, Феодосія, здійснювали виявлення та супроводження повітряних цілей, передачу цілевказівок дивізіонам зенітно-ракетних комплексів та наведення винищувальної авіації. Екіпажі літаків Су-30 та розрахунки зенітно-ракетних комплексів відпрацювали перехоплення та умовне знищення повітряних цілей.

"Проведення зазначених заходів у повітряному просторі над акваторією Чорного моря створює небезпеку міжнародному авіаційному сполученню та загрожує можливим повторенням трагедії малайзійського “Боїнга” рейсу МН17, який був збитий російським комплексом “Бук” в липні 2014 року на сході України", - наголосили в українській розвідці.