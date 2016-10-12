РФ перетворює Крим на військову базу, яка становить загрозу для Чорноморського регіону - Джемілєв
Член української делегації в ПАРЄ, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявляє про те, що Росія посиленими темпами перетворює окупований Крим на військову базу, яка становить загрозу для всього Чорноморського регіону.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час дебатів у ПАРЄ.
«Росія не тільки не збирається йти з Криму, а посилено перетворює Крим на військову базу, яка становить загрозу для всього Чорноморського регіону», - зазначив він.
Крім того, за словами Джемілєва, в результаті незаконних виборів в окупованому Криму «бандити, які викрадали людей», стали депутатами Держдуми РФ.
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«Є перспектива, що вони приїдуть сюди (в ПАРЄ – УНІАН), у вас буде можливість з ними познайомитися. У мене немає сумнівів, що ті резолюції, які ми приймемо сьогодні, теж будуть проігноровані РФ, але я вважаю, що їх потрібно прийняти. Ми вдаватимемо, що поводимося з ними, як з цивілізованою країною, а вони нехай покажуть, що з себе представляють», - додав Джемілєв.