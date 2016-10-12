РФ перетворює Крим на військову базу, яка становить загрозу для Чорноморського регіону - Джемілєв

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час дебатів у ПАРЄ.

«Росія не тільки не збирається йти з Криму, а посилено перетворює Крим на військову базу, яка становить загрозу для всього Чорноморського регіону», - зазначив він.

Крім того, за словами Джемілєва, в результаті незаконних виборів в окупованому Криму «бандити, які викрадали людей», стали депутатами Держдуми РФ.

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«Є перспектива, що вони приїдуть сюди (в ПАРЄ – УНІАН), у вас буде можливість з ними познайомитися. У мене немає сумнівів, що ті резолюції, які ми приймемо сьогодні, теж будуть проігноровані РФ, але я вважаю, що їх потрібно прийняти. Ми вдаватимемо, що поводимося з ними, як з цивілізованою країною, а вони нехай покажуть, що з себе представляють», - додав Джемілєв.