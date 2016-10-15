Порошенко в зоні АТО: ми перевели армію на професійну основу, тепер вона добровольча

Про це він повідомив під час зустрічі з військовими в зоні АТО.

«Ви (мобілізовані військові – УНІАН) відіграли надзвичайно важливу роль в умовах, коли ми завершили реформування армії і створили потужну базу для переходу армії на контракт. Це дуже важливо, що відповідно до мого указу вже до кінця жовтня ви (мобілізовані «шостої хвилі» - УНІАН) будете звільнені в запас і зможете повернутися додому», - заявив він.

Також Порошенко запевнив, що українська влада виконає усі розпорядження щодо надання пільг учасникам бойових дій.

«На сьогоднішній день ви - остання шоста хвиля мобілізації з тих воїнів, хто був мобілізований на військову службу в 2014-2015 роках. Прийняття такого важливого рішення щодо звільнення стало можливим завдяки успішній реалізації в ЗСУ завдання щодо професіоналізації військ та поступової заміни мобілізованих військових на контрактників», - зауважив глава держави.

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За його словами, цьому сприяло підвищення рівня фінансового забезпечення військових, високий патріотичний рівень тих, хто, починаючи з 1 січня 2016 року, записався до лав контрактної армії або продовжив цей контракт після того, як отримав право на демобілізацію.

Порошенко нагадав, що, починаючи з 1 січня, до лав ЗСУ вже записалося більше 57 тис. контрактників.

«Після вашої демобілізації в кінці жовтня українська армія стане контрактною, професійною. Бо військові строкової служби приходять на службу, щоб навчитися, набратися досвіду, щоб в умовах загострення бойових дій вони разом з резервом першої черги… могли продемонструвати, що ми тримаємо порох сухий», - зазначив президент, додавши, що на сьогодні у військовому резерві першої черги налічується близько 100 тис. осіб і з ними проводяться постійні тренування.

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«Так само здійснюються заходи щодо переозброєння», - заявив президент, зазначивши, що прибув у зону АТО після церемонії передачі техніки та озброєння в Чугуєві, де війські отримали більше 150 одиниць новітньої та модернізованої техніки, ракетно-артилерійського, зенітного озброєння, танків.

«Ми перевели армію на професійну основу, це означає, що у нас армія добровольча, усі, хто прийшов і записався на контракт, – це був його поклик душі», - зауважив Порошенко.