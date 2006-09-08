Два міністри позбавляють дітей та студентів пільг на проїзд залізницями

Міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО та міністр освіти і науки України Станіслав НІКОЛАЄНКО позбавляють дітей та студентів пільг на проїзд залізничним транспортом. Про це сказано у заяві “Укрзалізниці”, переданій УНІАН.

Як зазначається у документі, „Укрзалізниця” наголошує: ситуація, що склалася із фінансуванням пільгових перевезень дітей та студентів, є критичною. Останні роки Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту та Міністерство освіти і науки України кошти на пільгові перевезення закладали в державний бюджет в неповному обсязі.

Наразі Міністерство фінансів України офіційно повідомило “Укрзалізницю”, і висловило занепокоєння тим, що видатки, пов’язані з наданням пільг на проїзд залізничним транспортом, у державному бюджеті на 2007 рік взагалі не заявлені Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту. Зі свого боку, “Укрзалізниця” заявляє, що така “недбалість Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту і персональна бездіяльність міністра Юрія ПАВЛЕНКА призведуть до того, що діти-пільговики будуть змушені платити повну вартість за проїзд на залізничному транспорті”.

“Укрзалізниця” розцінює таку позицію високопосадовців, як відмову надавати юним українцям пільги на проїзд залізницею, і заявляє про персональну відповідальність за це міністрів Ю.ПАВЛЕНКА, та С.НІКОЛАЄНКА.

Залізничники наголошують, що, згідно зі ст. 9 Закону України „Про залізничний транспорт”, збитки від пільгових перевезень повинні компенсуватися за рахунок державного або місцевого бюджетів, в залежності від того, яким органом прийнято рішення про введення пільг. А відтак, залізниці України позбавлені можливості надавати послуги з пільгових перевезень пасажирів за власний кошт, оскільки ведуть господарську діяльність згідно з фінансовим планом.

За даними “Укрзалізниці”, при потребі у компенсації за пільгові перевезення залізничним транспортом студентів на 2006 рік у сумі 96,7 млн. грн. у державному бюджеті 2006 р. було враховано видатки на компенсацію за пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів в сумі лише 21,9 млн. грн. для залізничного, автомобільного та водного транспорту. Однак ця сума компенсує залізницям України у 2006 році менше третини вартості наданих послуг. А від Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту компенсації на юних пільговиків навіть не передбачалися.

У зв’язку з цим, залізнична адміністрація попереджає, що “через невизначене джерело фінансування пільгових перевезень, залізниці України будуть змушені з жовтня 2006 року зупинити обслуговування громадян на пільгових умовах, адже ситуація з фінансуванням пільгових залізничних перевезень сягнула критичної межі”. Як зазначається у повідомленні, “у разі, якщо міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Ю.ПАВЛЕНКО не поквапиться з наданням пропозицій до державного бюджету України на 2007 р. про виділення коштів на компенсації дітям-пільговикам, у наступному році залізничники будуть змушені здійснювати перевезення дітей на загальних підставах”.

За даними “Укрзалізниці”, за 7 місяців 2006 року залізницями України не отримано компенсацій за послуги з перевезення студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів, незалежно від форм власності, на 33,4 млн. грн. Загалом компенсовано лише 12,6 млн. грн., у тому числі – перераховано виконавчими службами по боргах минулих років 0,6 млн. грн.

Станом на 1 серпня 2006 року заборгованість Міністерства освіти і науки України перед залізничниками за пільгові перевезення з урахуванням боргів минулих років становить 48,5 млн. грн. (за 2003 рік – 6,3 млн. грн., 2004 р. – 3,1 млн. грн., 2005 р. – 17,7 млн. грн., за 7 місяців 2006 року – 21,4 млн. грн.). Крім того, Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту заборгувало залізницям України 34 млн. грн. (за 2005 рік – 17 млн. грн.,7 місяців 2006 року – 17 млн. грн.).