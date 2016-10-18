"Дуже сильно каюсь" - СБУ затримала інформаторку "ДНР" (відео)

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Зазначається, що зловмисницю у 2014 році завербував бойовик з позивним «Баста». Вона передавала бойовикам службову інформацію, яку дізнавалась у себе на роботі, а також інформувала банд формування про місця дислокації та переміщення українських підрозділів.

«Потім ці дані передавалися розвідувальним органам Російської Федерації та використовувалися для проведення диверсій проти мешканців Донбасу», - йдеться у повідомленні.

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Під час обшуків вдома та роботі затриманої, правоохоронці знайшли флешки, мобільні телефони, фотоапарат та блокноти з нотатками, які підтверджують те, що жінка працювала на бойовиків.

Жінка зізналась у злочині та закликала не співпрацювати із бойовиками.

Наразі тривають слідчі дії та відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, СБУ повідомляє про зростання кількості добровільних зрадників України та агентів Росії в зоні АТО. Цього тижня СБУ зібрала рекордний "урожай" російських агентів та інформаторів.

Багато з них – добровільні зрадники України, що збирають інформацію і передають її по той бік фронту.