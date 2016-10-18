Геращенко про знищення "Мотороли": "Гіві" вже думає, куди сховатись

Таку думку висловив народний депутат від фракції "Народний Фронт" Антон Геращенко в ефірі "Радіо Свобода", повідомляє Еспресо.TV.

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"У "ДНР" класова боротьба не досягнула таких висот, як в "ЛНР". Але це не остання смерть. І ми ще побачимо. Росія сама ліквідовує "героїв". Першим був Бетмен, потім Дрьомов та інші товариші. Майбутнє подібних людей дуже сумне. Вони ж також бачать, що пішов із життя Жилін і йому подібні, тому схоже може чекати їх", - зазначив Геращенко.

За його словами, "такі, як Гіві, вже думають куди сховатися зараз".

Нагадаємо, "Моторолу" ліквідували ввечері 16 жовтня. За попередньою інформацією, його підірвали в ліфті будинку, в якому він проживав. В угрупованні "ДНР" у знищенні Павлова звинуватили "українську диверсійно-розвідувальну групу".

"Моторола" був одним із найжорстокіших бойовиків "ДНР". Зокрема, він розстріляв полоненого українського військового Ігоря Брановицького. Сам "Моторола" зізнався у вбивстві 15 полонених військовослужбовців ВСУ.