Водій «Шевроле» пізно побачив у темряві підводу з кіньми

У Любарському районі Житомирської області в дорожньо-транспортній пригоді на трасі "Житомир - Чернівці" загинуло чотири особи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС в області, о 20-й годині до Любарської пожежної частини надійшло повідомлення від очевидця про те, що на 67-у кілометрі траси Житомир-Чернівці сталася ДТП, внаслідок якої чотири людини загинуло. Водій автомобіля «Шевроле», в якому знаходилося чотири особи пізно побачив у темряві підводу з кіньми, після чого змушений був виїхати на зустрічну смугу, де врізався у рефрижератор, що прямував з Коростенського району. Водій рефрижератора не постраждав, як і двоє осіб, що їхали підводою. Всі пасажири «Шевроле» загинули. Серед загиблих два жителі Києва. На місці трагедії знайдено два студентські квитки, видані студентці Київського державного університету та студенту Житомирської агроекологічної академії.

Ведеться розслідування.