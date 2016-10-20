Столична суддя отримала щедрий подарунок: квартиру за десятки мільйонів – розслідування (фото, відео)

Елітну нерухомість в «Липській вежі», ринкова вартість якої - від 20-ти до 50-ти мільйонів гривень, згідно з витягом з реєстру нерухомості, їй подарували, йдеться в сюжеті програми Наші гроші. Досудилися.

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Як зазначається, клубний будинок класу де-люкс «Липська вежа», в якому отримала мільйонний подарунок суддя Шелест, розташований в урядовому кварталі, на вул. Інститутська, 18а, в кількох хвилинах від Верховоної Ради, Кабміну та НБУ. Разом з квартирою площею 148 кв м судді подарували паркомісце на 13 м2, вочевидь, для Лексуса, на якому Шелест їздить.

За даними журналістів, у декларації за 2015-й рік Шелест зазначила 2 мільйони 800 тисяч гривень «подарунків, призів, виграшів» при 236 тис. грн річної зарплати. За словами старшого аналітика Transperancy International Дмитра Якимчука, цифра з графи «подарунки» може бути відображенням вартості квартири, вказаної в договорі дарування, яка часто не збігається з ринковою вартістю.

Так, на корупційні ризики в майновому стані судді Шелест звернуло увагу Національне антикорупційне бюро під час підготовки аналітичних довідок щодо суддів, які проходили переатестацію Вищою кваліфкомісією.

Попри це, у травні цього року Шелест пройшла кваліфікаційне оцінювання у ВККС, закріпивши за собою право на посаду.

Сама суддя Шелест відмовилася коментувати журналістам, хто і за що дарує їй апартаменти, зазначивши в коридорі суду, що вона працює.