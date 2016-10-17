Суддю, який позбавляв водійських права за поїздки в Межигір’я, рекомендували у "безстрокові"

Вища кваліфікаційна комісія суддів рекомендувала обрати суддю Голосіївського районного суду Олександра Білика як безстрокового. Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат «Небесної сотні» Роман Маселко.

«Про нього мало знають, але це такий собі Царевич у штанах. У часи Майдану він за поїздку до Межигіря позбавив прав керування 9 (!!!) осіб, серед яких були як активісти так і випадкові люди. Усе по звичайному алгоритму - жодних доказів вини водія, лише фальсифікований рапорт», - написав адвокат.

За його словами, таке рішення комісія прийняла ще 28 вересня, і як підкреслив Маселко, за два дні до старту суддівської реформи.

Читайте такожЖодного порушення Регламенту під час звільнення суддів на позачерговому засіданні не було - Парубій«Дуже символічно, що трапилось це все за 2 дні до запуску судової реформи. І саме на ВККС буде покладене завдання добору нових суддів та відсіювання тих, хто не гідні бути суддею», - написав Маселко.

При цьому, Маселко підкреслив, що питання рекомендування Білика у безстрокові судді ВККс розглядає вже вдруге. Вперше це питання було винесене на розгляд рік тому, втім тоді розгляд рішення було перенесено.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня Верховна Рада України ухвалила 21 постанову щодо звільнення суддів.

Під час розгляду постанов, деякі з цих суддів порушили присягу під час обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою активістам Майдану, а також ухвалюючи рішення про позбавлення громадян прав на керування автомобілями за поїздки до резиденції екс-президента Віктора Януковича «Межигір'я».