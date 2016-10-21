ГПУ, СБУ та поліція одночасно проводять 20 обшуків у справі про збиткові постачання кабелів "Укрзалізниці" - Луценко

Правоохоронці проводять обшуки у справі про постачання акціонерній компанії «Укрзалізниця» неякісної продукції за завищеними цінами.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

За його словами, мова йде про поставки підприємству продукції неналежної якості та за завищеними цінами.

«ГПУ, СБУ та НПУ проводиться спільна операція (одночасно 20 обшуків) по документуванню злочинів, пов'язаних із поставкою «Укрзалізниці» кабельно-провідникової продукції неналежної якості за завищеними цінами. Лише під час однієї закупки УЗ спричинено збитки на 23,8 млн грн», - написав він.

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Крім того, як написав Луценко, у організатора махінації вже вилучено півтора мільйони доларів.

«На даний час тривають обшуки як на підприємствах та по місцях проживання фігурантів ОЗГ, так і в підрозділах УЗ, які її (продукцію – УНІАН) у порушення технічних норм приймали. У організатора протиправної діяльності вилучено 1,5 млн доларів США», - додав Луценко.

Нагадаємо, що за перше півріччя "Укрзалізниця" отримала 1,84 мільярда гривень чистого збитку.

В той же час, створена на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України акціонерна компанія "Укрзалізниця" очікує за підсумками поточного року отримати 4,14 мільярда гривень чистого збитку.

Сьогодні стало відомо, що Кабінет міністрів України має намір замінити нинішній склад наглядової ради ПАК "Укрзалізниця" та ввести до її складу незалежних фахівців.

Він підкреслив, що "Укрзалізниця" за рік має вийти на стабільні перевезення вантажів та пасажирів.