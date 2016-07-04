"Укрзалізниця" звільнила директора з вантажоперевезень Федорка через скандальну ДТП

"«Станом на 16:00 4 липня 2016 року наказом ПАТ «Укрзалізниця» про припинення трудового договору (контракту) звільнено з посади директора з вантажних перевезень і логістики Іван Федорко. Під наказом свої підписи поставили голова правління й чотири члена правління ПАТ «Укрзалізниця», - сказано в повідомленні.

Також «Укрзалізниця» висловила співчуття постраждалим у ДТП і висловила надію на об'єктивне розслідування даного інциденту правоохоронними органами.

Як повідомляв УНІАН, вранці 4 липня народний депутат фракції «Народний фронт», радник голови МВС Антон Геращенко на своїй сторінці в мережі Facebook написав, що вчора по дорозі на Боярку Київської області в машину відомого журналіста Максима Левіна, в якій він їхав разом з дружиною і трьома малолітніми дітьми, в'їхав п'яний водій Audi Q7, внаслідок чого дружину журналіста і одного з його малолітніх синів доставлено до лікарні з численними травмами.

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П'яним водієм виявився начальник відділу вантажних перевезень "Укрзалізниці" Іван Федорко, за фактом ДТП розпочато кримінальне провадження.

Геращенко також звернувся до міністра інфраструктури Володимира Омеляна і керівника "Укрзалізниці" Войцеха Бальчуна з вимогою негайно звільнити із займаної посади Івана Федорка за дії, що перешкоджають слідству, а також провести службову перевірку результатів його роботи на своїй посаді.

Міністр інфраструктури доручив голові правління публічної акціонерної компанії "Укрзалізниця" Войцеху Бальчуну звільнити Федорка від займаної посади. Потім "Укрзалізниця" прийняла рішення відсторонити від роботи Федорка на період з'ясування обставин ДТП.

За даними ЗМІ, наразі Федорко перебуває в лікарні "Укрзалізниці" після ДТП і втечі від лікарів, які намагалися зробити тест на вміст алкоголю в його крові.

Геращенко додав, що до його палати приставлено охорону, аби не втік, зараз готуються документи до суду на вибір запобіжного заходу.